وزير الرياضة الإيراني: لا يمكن لإيران المشاركة في كأس العالم تحت أي ظرف
قال وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي اليوم الأربعاء إن إيران لا يمكنها المشاركة في كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد أن قتلت الولايات المتحدة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وأضاف الوزير في حديثه للتلفزيون الرسمي "نظرا إلى أن هذا النظام الفاسد (الولايات المتحدة) قد اغتال زعيمنا، فلا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف المشاركة في كأس العالم".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news