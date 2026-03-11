وزير الرياضة الإيراني: لا يمكن لإيران المشاركة في كأس العالم تحت أي ظرف

قال وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي اليوم الأربعاء إن إيران ​لا يمكنها المشاركة في كأس العالم 2026 لكرة ‌القدم بعد أن قتلت الولايات المتحدة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأضاف الوزير ⁠في حديثه للتلفزيون الرسمي "نظرا إلى أن هذا النظام الفاسد (الولايات ​المتحدة) قد اغتال زعيمنا، فلا يمكننا تحت أي ظرف ​من الظروف المشاركة في كأس العالم".