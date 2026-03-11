بايرن ميونيخ يرعب أوروبا.. ماذا قال كومباني عن الفوز بنتيجة قياسية؟

لم يكن المدرب البلجيكي فنسان كومباني «متفاجئاً» بالأداء الرائع الذي قدمه فريقه بايرن ميونيخ الألماني، أمس الثلاثاء في برغامو، حين اكتسح مضيفه أتالانتا الإيطالي 6-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء الفوز الكاسح لبايرن على الممثل الوحيد المتبقي لإيطاليا في المسابقة القارية الأم حتى من دون الهداف الأول الإنجليزي هاري كاين، حاسماً الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

وينتقل بايرن الأسبوع المقبل إلى ملعبه «أليانتس أرينا»، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة فقط هذا الموسم.

وقال كومباني لمنصة «برايم فيديو»: «إنه هذا النوع من الأداء الذي أردناه. كنا خطرين طوال المباراة»، مضيفاً: «لدينا مواهب وجودة في الفريق، وبالتالي لا أتفاجأ عندما يقدم اللاعبون هذا المستوى».

بالنسبة لأتالانتا، تبدو العودة شبه مستحيلة، رغم الطريقة المثيرة التي تخطى بها الفريق الألماني الآخر بوروسيا دورتموند في ملحق ثمن النهائي حين فاز عليه إياباً 4-1 بعدما خسر ذهاباً 0-2.

وليس عيباً أن يخرج فريق صغير تقليدياً أمام عملاق أوروبي مثل بايرن، لكن الليلة كانت قاسية على لاعبي رافاييلي بالادينو الذين حظوا بتصفيق جماهيرهم عند الاستراحة وبعد صافرة النهاية، رغم الهزيمة القاسية جداً.

«يمكنه أن يصبح من أفضل اللاعبين في العالم»

ولعب الفرنسي ميكايل أوليسيه دوراً في هذا الفوز الكاسح بتسجيله ثنائية، ليحظى بثناء مدربه البلجيكي الذي قال إن بمقدوره أن يصبح من أفضل لاعبي العالم.

ولم يهدأ أوليسيه طوال المباراة، وحظي حتى بتصفيق جماهير أتالانتا عندما سجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 64 والخامس لفريقه.

وقال كومباني: «جاء (من كريستال بالاس الإنجليزي في صيف 2024) بعقلية تمنحه فرصة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم»، مضيفاً: «لا أريد مقارنة اللاعبين، لأنهما ليسا متشابهين على الإطلاق. لكن من ناحية العقلية، حين لعبت مع (مواطنه) كيفن دي بروين في مانشستر سيتي الإنجليزي، كنت محظوظاً بمشاهدته وهو يتطور كلاعب شاب ليصبح نجماً عالمياً».

وتابع: «إنه ذلك الهوس بالتفاصيل، وميكايل يملك ذلك. هذا ليس كافياً، لذلك علينا دفعه لتقديم المزيد. لكنه يسير في مسار ممتاز، ومن الممتع أن نكون شهوداً على ذلك».

وسيواجه بايرن في ربع النهائي، في حال لم تحصل مفاجأة مستبعدة جداً إياباً ضد أتالانتا، ريال مدريد الإسباني أو مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تألق كومباني في صفوفه كلاعب.

وبالنسبة لمدافع النادي البافاري يوزوا كيميش: «كان أداء قوياً جداً اليوم. الطريقة كانت مثيرة للإعجاب. كنا نعرف أننا قادرون على إيذائهم، وكنا نعلم أيضاً أن الأجواء هنا ستكون رائعة. تشعر بذلك».

«لا يمكنك سوى تهنئة بايرن»

وتابع: «لم يسبق لي أن فزت خارج الديار 6-1 ورأيت جماهير الخصم ما زالت تشجع فريقها بهذا الشكل. إنه أمر لافت. يجب التنويه بالجماهير والأجواء. ومع ذلك، كانت ليلة عمل ناجحة بالنسبة لنا. من الواضح أنها مجرد مباراة ذهاب. كنا نعرف بين الشوطين أن 3-0 نتيجة جيدة بالفعل، لكننا أردنا زيادتها».

ومن جهته، قال لاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش: «لا يمكن أن يحصل أفضل من ذلك. كنا نفضل الحفاظ على نظافة الشباك، لكنها نتيجة رائعة وأداء كبير. كنا نعرف ما ينتظرنا، وفرضنا أسلوبنا عليهم. قمنا حقاً بكل شيء بشكل رائع هجومياً ودفاعياً الليلة».

وبطبيعة الحال، لم يكن بالادينو راضياً، إذ قال: «نحن منزعجون، فهذا ليس ما أردناه. لعبنا ضد ربما أفضل فريق في العالم. تهانينا لهم ولمدربهم، لقد أبهروني. علينا تقبل النتيجة. نعتذر للجماهير».

فيما رأى لاعبه الكرواتي ماريو باشاليتش، الذي سجل الهدف الوحيد في الوقت بدل الضائع، أنه «لا يمكنك سوى تهنئة بايرن. للأسف لم تسر الأمور كما أردنا وعلينا تقبّل الخسارة».

وتابع: «علينا فقط أن نحاول خوض مباراة الإياب ببعض الكبرياء».