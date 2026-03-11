تغريم نادٍ إنجليزي لهتافات مسيئة من جمهوره

​أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أول من أمس، ‌توقيع ​غرامة مالية قدرها 45 ألف جنيه إسترليني (60 ألفاً و448 دولاراً) على نادي ميلوول، بسبب هتافات مسيئة خلال مباراته بكأس الرابطة ضد كريستال بالاس، في سبتمبر الماضي.

وتقبّل النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الاتهام الموجه إليه، بأن بعض مشجعيه هتفوا ضد الفريق المنافس في المباراة بعبارة «مصابو ‌الشلل الدماغي في جنوب لندن»، وهو مصطلح تمييزي مسيء للأشخاص ذوي الإعاقة. وقال ‌ميلوول في بيان: «هذا الهتاف يتعارض مع ‌كل القِيَم والمبادئ التي تمثل النادي، ‌ونحن ندينها بشدة».