مدرب العراق يدعو لتأجيل مباراته بملحق كأس العالم

دعا الأسترالي جراهام أرنولد مدرب ​العراق إلى تأجيل مباراة فريقه في الملحق العالمي المؤهل لكأس ‌العالم ​لكرة القدم هذا الشهر، وذلك في ظل اضطراب حركة السفر بسبب الصراع الدائر في إيران.

ويتخوف العراقيون من عدم تمكنهم من نقل لاعبيهم وطاقمهم إلى المكسيك للمشاركة في المباراة المقررة مع بوليفيا أو سورينام في مونتيري في 31 مارس ⁠الجاري بسبب قيود السفر في الشرق الأوسط.

وقال لوكالة ‌الأنباء الأسترالية المستقلة (أسوشيتد بريس) من منزله في الإمارات: «لن تكون تشكيلتنا المثلى، ونحن بحاجة إلى أفضل فريق متاح للعب في أهم مباراة للبلاد ‌منذ 40 عاماً».