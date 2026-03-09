«يواجهن القتل».. ترامب يطلب من أستراليا منح اللجوء للاعبات منتخب إيران

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الإثنين من أستراليا منح اللجوء للاعبات منتخب إيران لكرة القدم، وعدم إعادتهن إلى إيران «حيث من شبه المؤكد أن يواجهن القتل».

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشال» أن أستراليا «ترتكب خطأ إنسانيا فادحاً»، مضيفاً موجها كلامه إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي «الولايات المتحدة ستستقبلهن إذا لم تفعلوا ذلك».

وكانت اللاعبات قد قررن الصمت خلال النشيد الإيراني احتجاجاً على النظام الحاكم، ما أدى إلى وصفهن «بخائنات الحرب» في التلفزيون ‌الحكومي في إيران، وتحت تهديدات وضغوط أدت اللاعبات النشيد في مباراتهن الختامية في كأس آسيا لكرة القدم للسيدات أمام الفلبين، ​الأحد الماضي.