معركة ملاعب تسفر عن 23 بطاقة حمراء.. ركلات ولكمات ومشاهد صادمة (فيديو)

تحولت المباراة النهائية لبطولة ولاية ميناس جيرايس البرازيلية إلى حلبة قتال ضخمة اختلط فيها الحابل بالنابل، وعمّت الفوضى نتيجة الاشتاباكات العنيفة بين لاعبي فريقي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو، ما اضطر الحكم إلى إنهاء المباراة بعد إشهار 23 بطاقة حمراء.

وكشفت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل بأن شرارة الأزمة انطلقت عندما نشب احتكاك بين حارس مرمى أتلتيكو مينيرو إيفرسون ولاعب كروزيرو كريستيان، قبل أن يتطور سريعا إلى اشتباكات جماعية بين لاعبي الفريقين.

معركة!!!!! 😳



هذا ما حدث بين أتليتكو مينيرو و كروزيرو!!!!! 🤯🇧🇷

pic.twitter.com/0LR78DScfd

يذكر أن كروزيرو كان متقدماً بهدف دون مقابل أحرزه المهاجم كايو جورج في الدقيقة 59 برأسية، مستغلًا عرضية جيرسون.