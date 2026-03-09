ريال مدريد ومانشستر سيتي.. موعد المباراة وتاريخ المواجهات المباشرة

تتصدر مواجهة ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب 15 مرة قياسية، مع مانشستر سيتي الإنجليزي، مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يلتقيان الأربعاء (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات) في قمة كروية لن تخل من الإثارة والمتعة.

وباتت هذه القمة من كلاسيكيات المسابقة الأوروبية الأم، إذ تواجها 11 مرة منذ موسم 2020، و15 مرة في المجمل منذ مواجهتهما الأولى في دور المجموعات لموسم 2013، علما أن ريال خرج منتصرا ست مرات مقابل خمس لسيتي وأربعة تعادلات.

وفي حين يأمل ريال مدريد في تعافي الفرنسي كيليان مبابي متصدر ترتيب الهدافين (13)، يعول سيتي على النرويجي إرلينغ هالاند صاحب الأهداف السبعة، منها هدف الانتصار أمام الريال بالذات 2-1 خلال مواجهتهما في دور المجموعة الموحدة هذا الموسم.

طاقم تحكيم إيطالي يدير المباراة

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ''يويفا''، اليوم الاثنين، بأن طاقم تحكيم إيطالي سيدير المواجهة بقيادة ماوريتسيو مارياني، ويعاونه كل من دانييل بيندوني، وألبيرتو تيغوني.



