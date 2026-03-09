موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

يخوض نيوكاسل الإنجليزي الثلاثاء (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات) ضد ضيفه برشلونة الإسباني "أكبر مباراة" في تاريخه بحسب مدربه إدي هاو، حين يلتقيه في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويخوض نيوكاسل مشاركته الثانية فقط في دور الـ16 من دوري الأبطال عندما يحل متصدر الدوري الإسباني ضيفا على ملعب "سانت جيمس بارك".

وللمرة الأولى منذ موسم 2002-2003، حين بلغ الفريق الدور الثاني الذي كان بنظام المجموعات، يتواجد نيوكاسل بين الأندية الـ16 المتبقية في المسابقة القارية الأم.

لكن بعدما تجاوز بسهولة عقبة قره باغ الأذربيجاني في الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي، يدرك هاو تماما أن فريقه يحتاج إلى الارتقاء بمستواه من أجل مفاجأة فريق المدرب الألماني هانزي فليك الذي يعج بالنجوم.

وقال هاو "لم نجد أنفسنا أبدا سابقا في هذا الموقع في دوري الأبطال الذي هو أفضل بطولة ممكنة، بالتالي، من الواضح أنها مباراة ضخمة في تاريخنا".

وأضاف "علينا أن نتعامل معها بهذه العقلية، ونحتاج من الجماهير أن تفكر بالطريقة نفسها".

وفي المواجهة الأولى بينهما في دوري الأبطال عام 1997، فاجأ نيوكاسل العملاق الكاتالوني بالفوز عليه 3-2 بفضل ثلاثية الكولومبي فاوستينو أسبريّا خلال دور المجموعات قبل أن يخسر إيابا 0-1.

كان نيوكاسل في حينها أحد أكثر الأندية الإنجليزية متعة من حيث الأداء، قبل أن يدخل في عقود من المعاناة، تحوّل خلالها إلى مادة للسخرية تحت إدارة مالكه السابق غير المحبوب مايك آشلي.

وشهدت تلك الحقبة هبوط الفريق إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب) عامي 2009 و2016.

وبعد سنوات طويلة من غياب النجاحات، بدأ نيوكاسل يستعيد بريقه منذ انتقال ملكيته إلى السعوديين عام 2021.

وتُعد زيارة برشلونة من تلك الليالي المليئة بالبريق التي حلمت بها جماهير النادي منذ انتقال ملكيته.

وفي الموسم الماضي، أنهى نيوكاسل صياما دام 56 عاماً عن الألقاب بالتغلب على ليفربول في نهائي كأس الرابطة.

ويأمل الآن في بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى.

وسيكون الفوز على أبطال أوروبا خمس مرات لحظة تاريخية ضخمة في مسيرة نيوكاسل، لاسيما أن موسمه الحالي ليس كما يتمناه هاو وجمهور النادي وإدارته، إذ يقبع في المركز الثاني عشر في الدوري الممتاز وخرج من الدور الخامس لكأس إنجلترا على يد مانشستر سيتي السبت.

وتعرض اللاعبون لصافرات الاستهجان عقب الخسارة أمام برنتفورد 2-3 على ملعب "سانت جيمس بارك" في وقت سابق هذا الموسم، فيما يكافح هاو للتوفيق بين طموحات النادي وواقع القواعد المالية التي كبّلت قدرته على استغلال الثروة الضخمة لمُلّاكه.

وبعدما اضطر لبيع النجم السويدي ألكسندر أيزاك إلى ليفربول في أيلول/سبتمبر، فشل نيوكاسل في استعادة الديناميكية التي قادته إلى التتويج بكأس الرابطة والعودة إلى دوري الأبطال الموسم الماضي.

وكانت مباراة السبت السابعة والأربعين لنيوكاسل هذا الموسم، والتاسعة عشرة خلال 63 يوما، في جدول مرهق أثر على فريق يعاني من كثرة الإصابات.

وسيحاول هاو تجهيز تشكيلة قادرة على مواجهة برشلونة بعد أن أراح دان بيرن والبرازيلي جويلينتون وأنتوني غوردون في مباراة مانشستر سيتي.

وقال هاو "لا أعتقد أن لدينا القوة حاليا لإجراء الكثير من التغييرات والحفاظ على المستوى نفسه في الأداء"، مضيفا "علينا أن نجد قدرا من الطاقة من مكان ما يرفع أداءنا إلى مستوى لم نقدمه بعد هذا الموسم، لأني أعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد للعبور" إلى ربع النهائي.

ورغم كل المشكلات، حقق نيوكاسل ستة انتصارات في دوري الأبطال في موسم واحد للمرة الأولى في تاريخه.

لكن نيوكاسل خسر جميع مواجهاته الأربع ضد برشلونة منذ 1997، بينها هذا الموسم على أرضه 1-2 في دور المجموعة الموحدة، وبالتالي، يحتاج إلى تحدي كل التوقعات لمنح جماهيره مزيدا من الليالي الأوروبية المبهجة.