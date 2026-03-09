استشهاد لاعب القادسية الكويتي أثناء أداء الواجب العسكري

استشهد لاعب كرة القدم السابق فهد المجمد عن 33 عاماً، خلال أداء واجبه كضابط منتسب في الإدارة العامة لأمن الحدود البرية في الكويت، إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دول الخليج العربي، وذلك بحسب وزارة الداخلية الكويتية.

وبدأ المجمد مسيرته الكروية مع نادي القادسية، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى كاظمة، ثم السالمية، حيث تألق اعتباراً من 2019، وكان أحد عناصره الأساسية، وحمل شارة القيادة مواسم عدة، وأنهى مسيرته في الملاعب قبل شهور، ليواصل بعدها خدمته في السلك العسكري برتبة رائد حتى استشهاده أثناء أداء الواجب.