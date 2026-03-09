899 هدفاً في مسيرة ميسي.. «الأسطورة لا يتوقف»

كان النجم الأرجنتيني المخضرم، ليونيل ميسي، على موعد مع الشباك مجدداً بتسجيله هدفه الـ899، وجاء في الفوز الثاني لفريقه إنتر ميامي حامل اللقب في الدوري الأميركي لكرة القدم على حساب دي سي يونايتد 2-1، أول من أمس.

وسجل ميسي الذي هز الشباك مرتين في «ديربي فلوريدا» أمام أورلاندو الأسبوع الماضي، هدفه الثالث هذا الموسم، عبر كرة ساقطة جميلة في الدقيقة 27 على ملعب «إم أند تي بنك» في بالتيمور. وسجل ميسي هدفه الـ80 مع إنتر ميامي، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 899 في مسيرته.

وسجّل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، والذي يحتفل بعيد ميلاده الـ39 في يونيو المقبل، 672 هدفاً مع برشلونة الإسباني، و32 مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى 115 هدفاً دولياً مع منتخب الأرجنتين بطل العالم.

ورفع الفوز ميامي إلى المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات.

وبدأ إنتر ميامي الذي حل ضيفاً على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الخميس الماضي، المباراة بهدف رائع من خارج المنطقة للاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول في الدقيقة 17. وأضاف ميسي الهدف الثاني بعد 10 دقائق، حين تلقى تمريرة مذهلة من مواطنه ماتيو سيلفيتي، وانفرد بالحارس شون جونسون، قبل أن يسدد الكرة من فوقه، فيما أحرز هدف دي سي يونايتد لاعبه تاي باريفو في الدقيقة 75.

أهداف ميسي حتى الآن

■■ 672 هدفاً مع برشلونة الإسباني.

■■ 32 هدفاً مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

■■ 80 هدفاً مع إنتر ميامي الأميركي.

■■ 115 هدفاً دولياً مع منتخب الأرجنتين.