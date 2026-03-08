أجبروه على السفر.. مبابي ينضم إلى منتخب فرنسا بركبة مصابة

ينضم نجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي إلى معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري، رغم معاناته من إصابة في الركبة، وذلك استعدادا للمباراتين الوديتين أمام البرازيل في 26 مارس وكولومبيا في 29 من الشهر نفسه في أميركا.

وكان مهاجم ريال مدريد قد تعرض لالتواء في الركبة خلال الفترة الأخيرة، ما أثر في قدرته على اللعب بكامل مستواه، إلا أن تقارير إعلامية أكدت أنه سيكون مجبراً على السفر مع بعثة المنتخب رغم حالته البدنية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن سفر قائد منتخب فرنسا إلى الولايات المتحدة لا يعني بالضرورة مشاركته في المباراتين، إذ قد يكتفي بالتواجد مع الفريق في ظل استمراره في مرحلة التعافي من الإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن قرار سفر مبابي لا يرتبط فقط بالجوانب الفنية، بل يأتي أيضا بسبب التزامات تسويقية مرتبطة بشركة «نايكي» وعدد من الرعاة، في إطار أنشطة تهدف إلى تعزيز الحضور التجاري للمنتخب الفرنسي في السوق الأمريكية.

وأشارت إلى أن عدم سفر مبابي كان سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة نتيجة وجود بنود جزائية في العقود التسويقية، وهو ما دفع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والشركاء التجاريين إلى الإصرار على وجود نجم الفريق في الرحلة، حتى وإن كان لا يزال في مرحلة الاستشفاء من الإصابة.