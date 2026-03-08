بالأرقام.. لامين جمال يتطور أسرع من ميسي ورونالدو

واصل النجم الإسباني الصاعد لامين جمال تألقه بعدما قاد فريقه برشلونة للفوز على أتلتيك بلباو بهدف دون رد، السبت في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة إنجازا لافتا للاعب ذو الأصول المغربية، بعدما سجل هدفه رقم 50 في مسيرته الاحترافية، ليواصل تحطيم الأرقام في سن مبكرة.

ووصل لامين جمال إلى الهدف الـ50 بعمر 18 عاما و237 يوما، متفوقا في هذا الجانب على الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وسجل النجم الشاب 44 هدفًا بقميص برشلونة، إلى جانب 6 أهداف مع المنتخب الإسباني، ليصل إلى هذا الرقم المميز بسرعة لافتة.

وفي المقابل، سجل ميسي هدفه الـ50 عندما كان يبلغ 20 عاما و315 يوما، بينما وصل رونالدو إلى الهدف ذاته في عمر 21 عاما و297 يوما، ما يعكس سرعة تطور لامين جمال في بداية مسيرته الكروية.

وعلى صعيد الترتيب، عزز برشلونة صدارته لجدول الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.