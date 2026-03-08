كم عدد أهداف ميسي طوال مسيرته الكروية حتى الآن؟

كان النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي على موعد جديد مع الشباك، بعدما سجّل هدفه رقم 899 في مسيرته، وذلك خلال فوز فريقه إنتر ميامي، حامل اللقب، على دي سي يونايتد بنتيجة 2-1، السبت، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.

وسجّل ميسي، الذي هزّ الشباك مرتين في «ديربي فلوريدا» أمام أورلاندو الأسبوع الماضي، هدفه الثالث هذا الموسم عبر كرة ساقطة جميلة في الدقيقة 27 على ملعب «إم آند تي بنك» في بالتيمور.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفه الثمانين مع إنتر ميامي، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 899 في مسيرته. وسجّل الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ39 في يونيو المقبل، 672 هدفاً مع برشلونة الإسباني، و32 مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى 115 هدفاً دولياً مع منتخب الأرجنتين بطل العالم.

ورفع الفوز ميامي إلى المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

وبدأ إنتر ميامي، الذي حل ضيفاً على الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، الخميس، المباراة بهدف رائع من خارج المنطقة للاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول في الدقيقة 17. وأضاف ميسي الهدف الثاني بعد 10 دقائق، حين تلقى تمريرة مذهلة من مواطنه ماتيو سيلفيتي وانفرد بالحارس شون جونسون قبل أن يسدد الكرة من فوقه. وعاد دي سي يونايتد إلى الأجواء في الشوط الثاني وقلّص الفارق عبر المهاجم الإسرائيلي تاي باريفو في الدقيقة 75، لكن ميامي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزه الثاني.