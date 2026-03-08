غوارديولا ينفجر غضباً: لن أسكت بعد الآن!

انفجر مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، غضباً من القرارات التحكيمية التي رافقت مباراة فريقه أمام نيوكاسل في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على الرغم من تأهل "السيتي" إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على نيوكاسل 3-1.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: "بعض القرارات التحكيمية التي اعتبرها غير مفهومة.. الأمر لا يتعلق بفرض عقوبة أو عدمها، بل بتلك القرارات التي يصعب عليّ فهمها".

وأضاف: "الخطأ الذي ارتُكب بحق دوكو واضح جداً، ولن أسكت بعد الآن. لقد تكرر هذا الأمر مرات عديدة".

وواصل غوارديولا انتقاداته قائلاً بسخرية: "لدينا كل الأرقام القياسية في هذا البلد، حتى بالنسبة للحكام. وأنا أيضا صاحب الرقم القياسي في عدد البطاقات الصفراء بين المدربين، وأنا فخور بذلك".

وتابع: "عندما راوغ دوكو تريبيير وانطلق بمفرده تم سحبه من الخلف. في كل مكان تُحتسب هذه مخالفة.. إلا هنا".

وكان غوارديولا قد استاط غضباً لعدم احتساب خطأ لصالح لاعبه جيريمي دوكو إثر تدخل واضح من مدافع نيوكاسل كيران تريبيير.

وأكد المدرب الإسباني أنه سيواصل الدفاع عن لاعبيه، قائلاً: "هناك أمور لا أستطيع فهمها بعد عشر سنوات في إنجلترا. بالطبع سأدافع عن دوكو وعن جميع لاعبي فريقي".

وسيغيب غوارديولا عن مباراتين مقبلتين لفريقه بعد حصوله على البطاقة الصفراء السادسة هذا الموسم، وذلك وفق اللوائح الجديدة التي تنص على الإيقاف مباراتين عند بلوغ هذا العدد من الإنذارات.

وبذلك لن يتواجد مدرب مانشستر سيتي على مقاعد البدلاء في مباراة الدوري أمام وست هام، إضافة إلى مباراة الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.