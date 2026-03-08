وفاة لاعب القادسية الكويتي فهد المجمد أثناء أداء الواجب العسكري

توفي لاعب كرة القدم السابق فهد المجمد عن 33 عاماً خلال أداء واجبه كضابط منتسب في الإدارة العامة لأمن الحدود البرية في الكويت، إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دول الخليج العربي، بحسب وزارة الداخلية الكويتية.

وبدا المجمد مسيرته الكروية مع نادي القادسية، قبل أن ينتقل لاحقا إلى كاظمة، ومن ثم السالمية حيث تألق اعتباراً من 2019 وكان أحد عناصره الأساسية وحمل شارة القيادة لعدة مواسم.

وأنهى المجمد مسيرته في الملاعب قبل شهور، معلنا اعتزاله في مباراة جمعت السالمية والعربي، ليواصل بعدها خدمته في السلك العسكري برتبة رائد حتى وفاته أثناء أداء الواجب.

وخيم الحزن على الوسطين الرياضي والعسكري في الكويت عقب انتشار نبأ وفاته، حيث استعاد زملاؤه وجماهير الناديين مسيرته التي جمع خلالها بين تمثيل الأندية وخدمة الوطن.