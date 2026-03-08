تياغو ميسي وكريستيانو جونيور في منتخب واحد

أكدت تقارير صحافية، أن رغم ارتباط اسمي "تياغو" و"جونيور" بقميصي الأرجنتين والبرتغال، إلا أن القوانين الإسبانية الصارمة وطبيعة النشأة تفتح باباً لرؤية ابنا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بقميص "لاروخا" جنباً إلى جنب.

قال حساب TCR عبر إكس: "قد يلعب كل من كريستيانو جونيور وتياغو ميسي للمنتخب الإسباني في المستقبل".

وُلد تياغو في برشلونة عام 2012، مما يجعله مواطناً إسبانياً بالولادة ومؤهلاً لتمثيل منتخب إسبانيا، لكن تقارير أرجنتينية أكدت أن تياغو يريد اللعب مع منتخب الأرجنتين".

ويتدرب تياغو حالياً في أكاديمية إنتر ميامي، والاتحاد الأرجنتيني يراقبه عن كثب لضمه لمشاريع "التانغو" للشباب، تماماً كما فعلوا مع والده عندما أغرته إسبانيا قديماً ورفض.

أما نجل "الدون"، الذي وُلد في كاليفورنيا وعاش سنوات طويلة في مدريد، فوضعه القانوني أكثر تعقيداً لكن خياره الرياضي يبدو أوضح بحكم أنه بدأ رسمياً بتمثيل منتخب البرتغال تحت 15 عاماً، وارتدى القميص رقم 7، بل وساهم في تحقيق انتصارات دولية مثل الفوز على اليابان وكرواتيا.