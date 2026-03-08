الحسين عموتة يطلب راتباً خيالياً لتدريب منتخب الكويت

كشفت تقارير صحافية، عن كواليس المفاوضات التي جرت مؤخراً بين الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والمدرب المغربي الحسين عموتة، لتولي قيادة "الأزرق" في المرحلة المقبلة.

قال صحيفة "Le360 Sport" المغربية عبر إكس: "كشف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أحمد اليوسف، أن المدرب المغربي الحسين عموتة كان الخيار الأول لقيادة منتخب الكويت، لكن المفاوضات توقفت سريعاً".

وأضاف: "سبب توقف المفاوضات يعود إلى مطالب مالية وصفها الاتحاد بـ"الكبيرة والخيالية".

وتابع: "عموتة صاحب الإنجازات مع الوداد الرياضي والسد، ووصيف كأس آسيا 2023 مع المنتخب الأردني لكرة القدم، كان المرشح الأبرز لإعادة بريق الكرة الكويتية".