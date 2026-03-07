دون مشاركة ريال مدريد.. الدوري الإسباني يعلن جولة "تراثية"

أعلنت رابطة الدوري الإسباني إطلاق أول جولة تراثية في تاريخ المسابقة، بين 10 و13 نيسان - أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى والجولة 35 من دوري الدرجة الثانية، في مبادرة تستعيد الطابع الكلاسيكي لكرة القدم الإسبانية وتحتفي بالإرث التاريخي والبصري للأندية.

وأكدت الرابطة أنّ 38 ناديًا من الدرجتين الأولى والثانية سيشاركون في هذه الفعالية عبر ارتداء قمصان مستوحاة من تصاميم تاريخية بارزة في مسيرتهم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي ريال مدريد قرر عدم الانضمام إلى المبادرة دون صدور توضيح رسمي مفصل من النادي بشأن أسباب هذا القرار حتى الآن.