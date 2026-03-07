رحلة علاجية عاجلة في مدريد.. مخاوف من غياب رونالدو عن المونديال

تسود حالة من القلق الأوساط الرياضية في البرتغال، بعد الكشف عن تفاقم إصابة النجم كريستيانو رونالدو وغيابه لفترة أطول مما كان متوقعاً.

وأكد مدرب نادي النصر، جورجي جيسوس، أن الفحوصات الطبية الأخيرة أثبتت أن إصابة رونالدو أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، مما استدعى سفره إلى مدريد لتلقي العلاج تحت إشراف طبيبه الخاص.

ووفقاً للتقارير، سيغيب "الدون" لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، وهو ما يعني رسمياً غيابه عن وديات المنتخب البرتغالي المرتقبة نهاية الشهر الجاري ضد المكسيك والولايات المتحدة، وسط حالة من الترقب لعودته لدعم النادي السعودي في المنعطف الحاسم من الموسم، إلى جانب استعداده للمشاركة في كأس العالم 2026 وسط مخاوف من غيابه عن الحدث الكبير في حال عدم تعافيه من الإصابة.