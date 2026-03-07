موعد مشاركة حمزة عبدالكريم مع برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن ملامح أولى لظهور المهاجم المصري الواعد حمزة عبدالكريم بقميص نادي برشلونة، حيث من المتوقع أن يكون ملعب "هويسكا" شاهداً على ظهوره الأول مع فريق "الشباب أ" الأحد المقبل.

وأوضح التقرير أن الدولي المصري الشاب، البالغ من العمر 18 عاماً، قد أتم كافة الإجراءات البيروقراطية اللازمة، مما يجعل مشاركته في الجولة 23 من دوري الشرف للشباب أمراً وشيكاً.

وحسب "سبورت" تأتي هذه الخطوة ضمن "خارطة طريق" رسمها النادي لضمان التدرج في مستوى حمزة، حيث فضل المسؤولون دمجه في تشكيل المدرب بول بلاناس بدلاً من إقحامه مباشرة في ضغوطات "برشلونة أتلتيك" المنافس على الصعود، وذلك لمنحه الوقت الكافي للتكيف مع أسلوب النادي وبيئته الجديدة.

ويسعى برشلونة من خلال هذه المواجهة إلى تعزيز صدارته وتوسيع فارق النقاط الأربع مع ملاحقه إسبانيول، في لقاء قد يمنح الجماهير لمحة أولى عن جودة الهداف المصري الذي يراهن النادي على إمكاناته الفنية العالية للمستقبل.