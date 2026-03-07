طرح تذاكر مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه تم فتح باب شراء تذاكر مباريات الملحق العالمي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتستضيف مدينتا غوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتان منافسات الملحق العالمي، حيث تجري مباراتا قبل النهائي في 26 مارس الجاري، ونهائي كل مسار من المسارين في 31 من الشهر نفسه.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«فيفا» أن سعر التذاكر يبدأ من 200 بيزو مكسيكي (11.50 دولاراً) تقريباً، وستحدد نتيجة الملحق اثنين من آخر ستة منتخبات لاتزال تسعى لخوض البطولة التي ستشهد مشارَكة 48 منتخباً.

وتُجرى مباريات الملحق العالمي، في ملعبي غوادالاخارا، الذي يحتضن فعاليات المسار الأول الذي يضم منتخبات جامايكا وكاليدونيا الجديدة والكونغو الديمقراطية، في حين تستضيف مونتيري منافسات المسار الثاني، الذي يضم منتخبات بوليفيا وسورينام والعراق. وستكون غوادالاخارا ومونتيري أيضاً من بين المدن التي سوف تستضيف مباريات كأس العالم المقبلة الصيف المقبل.