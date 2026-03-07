لانس يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس فرنسا

أكمل لانس عقد المتأهلين للدور نصف النهائي في بطولة كأس فرنسا لكرة القدم، بعدما قادته ركلات الترجيح للتأهل إلى المربع الذهبي للمسابقة.

وتغلب لانس 5-4 بركلات الترجيح على مضيفه أولمبيك ليون، مساء الخميس، في آخر مباريات دور الثمانية للمسابقة. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويلتقي لانس مع تولوز الشهر المقبل في الدور قبل النهائي للبطولة، الذي يشهد أيضاً لقاء آخر يجمع بين ستراسبورغ ونيس، على أن يصعد الفائزان من المباراتين للدور النهائي.