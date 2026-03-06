ترامب يفاجئ الجميع.. ماذا قال عن الأهلي المصري أمام ميسي؟ (فيديو)

المصدر:
  • متابعات - محمد الحتو
التاريخ:

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجماهير بعدما كال المديح لنادي الأهلي المصري، خلال استقباله لفريق انتر ميامي "بطل الدوري الأميركي لكرة القدم" ونجمه الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في البيت الأبيض.

وقال ترامب في كلمة وجهها إلى لاعبي انتر ميامي: "لقد تعادلتم بكأس العالم للأندية مع أفضل نادٍ في مصر وهو فريق موهوب بشكل لا يصدق".

 

وكان انتر ميامي قد تعادل مع الأهلي من دون أهدف في مونديال الأندية الذي توج بلقبه لاحقاً تشيلسي الإنجليزي.

وقدم الأهلي في تلك المباراة شوطاً أول رائع على ملعب "هارد روك" في ميامي، وكاد يخرج منتصراً على ميسي ورفاقه لكن نجمه محمود حسن تريزيغيه أهدر ركلة جزاء في وقت تألق حارس إنتر ميامي أوسكار أوستاري ونال جائزة رجل المباراة.

 

 

