ترامب يفاجئ الجميع.. ماذا قال عن الأهلي المصري أمام ميسي؟ (فيديو)

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجماهير بعدما كال المديح لنادي الأهلي المصري، خلال استقباله لفريق انتر ميامي "بطل الدوري الأميركي لكرة القدم" ونجمه الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في البيت الأبيض.

وقال ترامب في كلمة وجهها إلى لاعبي انتر ميامي: "لقد تعادلتم بكأس العالم للأندية مع أفضل نادٍ في مصر وهو فريق موهوب بشكل لا يصدق".

📌دونالد #ترامب يشيد ب #النادي_الأهلي المصري خلال استقباله لأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي وفريق إنتر ميامي في البيت الأبيض يوم الخميس 5 مارس 2026، احتفالاً بفوزهم بلقب الدوري الأمريكي#تحيا_مصر 🇪🇬💪🦅 pic.twitter.com/vb8hmbW43Y — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) March 6, 2026

وكان انتر ميامي قد تعادل مع الأهلي من دون أهدف في مونديال الأندية الذي توج بلقبه لاحقاً تشيلسي الإنجليزي.

وقدم الأهلي في تلك المباراة شوطاً أول رائع على ملعب "هارد روك" في ميامي، وكاد يخرج منتصراً على ميسي ورفاقه لكن نجمه محمود حسن تريزيغيه أهدر ركلة جزاء في وقت تألق حارس إنتر ميامي أوسكار أوستاري ونال جائزة رجل المباراة.