"ويفا" يُعاقب ريال مدريد بسبب أحد مشجعيه

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" غرامة على ريال مدريد الإسباني الجمعة، بعدما قام أحد مشجعيه بأداء تحية نازية قبل مباراته أمام بنفيكا البرتغالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وفرضت الهيئة التأديبية في الاتحاد الأوروبي أيضا على النادي الملكي إغلاقا جزئيا لمدرج في ملعبه بسعة 500 مقعد، مع تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام تحت المراقبة.

كما غُرّم النادي 15 نحو 17 ألف دولار أميركي بسبب "السلوك العنصري والتمييزي لمشجعيه" خلال إياب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية الأم الذي فاز فيه على بنفيكا البرتغالي 2-1 في 25 فبراير، وفقا لبيان رسمي.

وكان ريال مدريد قد طرد أحد مشجعيه بعدما أظهرت لقطات مصوّرة قيامه بأداء تحية نازية في المدرجات قبل انطلاق المباراة.

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت أيضا حادثة عنصرية مزعومة استهدفت البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال من قبل الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفكيا، علما ان لاعب الوسط نفى الاتهامات الموجهة إليه.

وتأهل ريال مدريد إلى الدور ثمن النهائي بمجموع المباراتين (3-1) حيث سيواجه مانشستر سيتي الإنكليزي.