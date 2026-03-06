ترامب يستقبل ميسي في البيت الأبيض.. ويهنئه على التعادل مع الأهلي (فيديو)

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاعبي فريق إنتر ميامي في البيت الأبيض، بحضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك تكريماً للفريق بعد تتويجه بلقب كأس الدوري الأميركي، في احتفال شهد حضور عدد من نجوم الفريق والجهاز الفني.

جاء الاستقبال تقديراً للموسم المميز الذي قدمه إنتر ميامي، بعدما نجح الفريق في تحقيق اللقب ليضيف إنجازاً جديداً في تاريخ النادي، وسط إشادة كبيرة بالدور الذي لعبه ميسي في قيادة الفريق إلى منصة التتويج منذ انضمامه إلى الدوري الأميركي.

وتحدث ترامب عن مشاركة الفريق في البطولات الدولية، وقال خلال حديثه للاعبي إنتر ميامي: "في كأس العالم خلال شهر يونيو… تعادلتم في النتيجة مع أكبر نادٍ في مصر ومع فريق يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين"، في إشارة إلى الأهلي.