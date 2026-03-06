محمد وهبي يتولى تدريب منتخب المغرب خلفاً للركراكي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين المدرب المغربي محمد وهبي مدرباً لأسود الأطلس خلفاً لوليد الركراكي، الذي أنهى مهمته على رأس الجهاز الفني بعد فترة امتدت من عام 2022 حتى 2026.

وجاء الإعلان خلال حفل تكريم أقامه الاتحاد للركراكي، حيث قال رئيس الاتحاد فوزي لقجع إن الثقة وضعت في وهبي لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب محمد وهبي (49 عاماً) عن شكره للاتحاد المغربي ورئيسه على الثقة التي منحت له، مؤكداً إدراكه لحجم المسؤولية قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026.

بدوره، قال الركراكي إن بعض المراحل تحتاج إلى "دينامية جديدة ووجوه مختلفة ورؤية جديدة"، مشيراً إلى أن قرار مغادرته جاء بعد تقييم شامل للوضع ورغبة في منح المنتخب دفعة جديدة قبل المونديال.