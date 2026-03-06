«فيفا» يوافق لراني خضيرة على تمثيل تونس

وافقت محكمة كرة القدم التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، على طلب لاعب وسط أونيون برلين، راني خضيرة، تمثيل منتخب تونس، وفقاً لما أعلنه الاتحاد التونسي للعبة، أمس.

ووفقاً لبيان نشره الاتحاد التونسي «أصبح اللاعب مؤهلاً لتمثيل المنتخبات الوطنية التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدمة بمفعول فوري».

وينشط خضيرة المولود في مدينة شتوتغارت الألمانية في 27 يناير 1994، حالياً مع أونيون برلين الألماني، وذلك منذ موسم 2021-2022، علماً بأنه دافع عن ألوان أوغسبورغ ولايبزيغ وشتوتغارت. وسيعزّز خضيرة منتخب تونس قبل كأس العالم 2026.