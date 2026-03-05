8 دول تعلن مقاطعة حفل افتتاح الألعاب الشتوية البارالمبية

ستقاطع 8 دول حفل إفتتاح دورة الألعاب الشتوية البارالمبية في ميلانو-كورتينا احتجاجا على السماح للرياضيين الروس بالمشاركة تحت علم بلادهم للمرة الأولى منذ عام 2014، وفق ما أفاد الخميس المنظمون.

وكانت اللجنة البارالمبية الدولية قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستسمح لستة رياضيين روس وأربعة بيلاروس بالمشاركة في الألعاب تحت علمي بلديهما، وليس كرياضيين محايدين.

وكانت روسيا وبيلاروس قد مُنعتا من المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين 2022 عقب غزو أوكرانيا، فيما سُمح لرياضييهما بالمشاركة كمحايدين في الألعاب البارالمبية الصيفية في باريس بعد ذلك بعامين.

وعقب بيان اللجنة البارالمبية الدولية، أعلنت عدة دول، من بينها أوكرانيا، مقاطعتها لحفل الافتتاح المقرر الجمعة في فيرونا.

وقال كريغ سبنس، مسؤول الاتصالات في اللجنة البارالمبية الدولية، في مؤتمر صحافي عُقد في كورتينا الخميس: "ربما لاحظتم خلال الأيام العشرة الماضية أنباء عن بعض اللجان البارالمبية الوطنية التي قررت عدم المشاركة لأسباب سياسية، وقد وردت تقارير بأعداد متفاوتة".

وأضاف "لقد رأيت أعدادا تتراوح بين 7 و15. لذا دعوني أوضح تماما بشأن اللجان البارالمبية الوطنية التي لن تحضر لأسباب سياسية.

وتابع "لدينا تشيكيا، وإستونيا، وفنلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، وأوكرانيا".

وأكد سبنس أن اللجنة البارالمبية الدولية "تحترم هذا القرار" بمقاطعة الحفل.

وانضمت بريطانيا إلى الدول المقاطعة بعدما اعلنت حكومتها مقاطعة حفلي افتتاح واختتام الدورة احتجاجا على السماح للرياضيين الروس بالتنافس تحت علم بلادهم.

وقال متحدث باسم الحكومة "نحن نعارض بشدة قرار اللجنة البارالمبية الدولية بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالتنافس تحت علمي بلديهما في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026".

واضاف "لقد أوضحنا أنه لا ينبغي تمثيل الدولتين الروسية والبيلاروسية في الرياضة الدولية في حين أن الغزو الوحشي واسع النطاق لأوكرانيا مستمر".

وتابع "لذلك، لن يحضر أي وزراء أو مسؤولين حكوميين حفلي افتتاح أو اختتام دورة الألعاب البارالمبية."

وبما أن الحفل الافتتاحي سيُقام بعيدا عن المدن التي تحتضن المنافسات وهي كورتينا، وفال دي فيمّي، وميلانو، فقد أشارت اللجنة البارالمبية الدولية إلى أن دولا أخرى لن تُشارك برياضيين في الحفل، لكنها أكدت أن ذلك يعود إلى قرارها بـ "إعطاء الأولوية للأداء الرياضي".

وأوضح سبنس قائلا: "كندا، وألمانيا، وفرنسا، لن تُقاطع الحفل. لقد أخبرونا أنهم لن يحضروا لأسباب تتعلق بالأداء".

ومع انطلاق العديد من الفعاليات، بما في ذلك التزلج الألبي يعد يومين، اختار العديد من الرياضيين البقاء بالقرب من قواعدهم.

وأضاف سبنس أن العديد من الدول أبلغت اللجنة البارالمبية الدولية العام الماضي أنها لن تتمكن من حضور الحفل في موقع فيرونا التاريخي.

وأردف: "في نوفمبر، أبلغتنا عدة دول أنها لن تتمكن من حضور حفل الافتتاح لأنها تُفضّل التركيز على الأداء الرياضي، واللجنة البارالمبية الدولية تحترم ذلك".

وختم: "في نهاية المطاف، يتدرب الرياضيون لهذه اللحظة منذ سنوات، وإذا كانت الأولوية لديهم هي الأداء، فنحن نؤيد ذلك".

وأوضحت اللجنة البارالمبية الدولية أن العديد من الدول أرسلت مقاطع فيديو مدتها 12 ثانية لرياضييها والتي ستُعرض خلال حفل الافتتاح.