خطة جديدة على كرة القدم.. حارس مرمى من منتصف الملعب! (فيديو)

أثار فريق أوتيبو أحد أندية الدرجة الرابعة في إسبانيا فضول الجماهير العالمية بعدما ابتكر مدربه خطة غير مسبوقة في ملاعب كرة القدم مكنت فريقه من التعادل آخر 10 دقائق من مباراته مع مضيفه إيخيا على الرغم من أنه كان متأخراً بهدفين دون مقابل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أظهر تفاصيل الخطة، باعتماد المدرب على تكتيك جديد إذ دفع بحارس المرمى الاحتياطي وأسدى له تعليمات بالتقدم إلى وسط الملعب لتوزيع اللعب وعدم الاكتفاء بهذا الدور من نقطة الصفر داخل منطقته، ما منح الفريق تقدماً كبيراً في ملعب الخصم وأجبر الفريق المنافس على التراجع مضطراً.

😳 Pocas veces, por no decir ninguna vez, había visto portero-jugador en el fútbol 11.



Ha ocurrido en el Utebo - Ejea. Los locales iban perdiendo 0-2 y acabaron empatando 2-2.



Hizo efecto. pic.twitter.com/CR52nqUr5s — Álvaro Jover Ortega (@AJoverOrtega) March 3, 2026

وكان الحارس في هذا التكتيك بمثابة لاعب إضافي عزز القدرات الهجومية فتمكن الفريق من تعديل النتيجة، الأمر الذي يجعل التجربة وإن كان فيها مجازفة كبيرة فإنها تبقى محط دراسة واهتمام لدى المدربين خصوصاً في الأوقات الحساسة.