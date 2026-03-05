أساليب أرسنال "القبيحة" تثير غضب الدوري الإنجليزي.. وأرتيتا يرد!

​انتقد المدرب الإسباني ميكل أرتيتا تصريحات مدرب برايتون الألماني فابيان هورتسيلر، التي قال فيها إن أرسنال "يضع قواعده الخاصة"، وذلك بعدما اقترب متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم خطوة إضافية من التتويج باللقب عقب فوزه على مضيفه 1-0 الأربعاء.

ويدين أرسنال بانتصاره الثمين إلى جناحه بوكايو ساكا، صاحب هدف المباراة الوحيد (9).

ويبتعد النادي اللندني بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي، وصيفه الذي سقط في فخ التعادل أمام نوتنغهام فوريست 2-2، علماً أن سيتي لعب مباراة أقل.

وبات أرسنال متحكماً بالسباق إلى اللقب في ظل سعيه لمعانقته للمرة الأولى منذ عام 2004، بعدما أنهى المواسم الثلاثة الماضية في مركز الوصافة.

لكن حتى لو واصل أرسنال طريقه نحو حسم اللقب، فمن المستبعد جداً أن يحظى بالتقدير نفسه الذي ناله فريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر قبل 22 عاماً.

فعلى النقيض من الأسلوب الجذاب الذي ميّز الفريق "الذي لا يُقهر" آنذاك، يتعرض الفريق الحالي بقيادة أرتيتا لانتقادات كبيرة لناحية أسلوب لعبه، وتحديداً اعتماده الكبير على الكرات الثابتة وتنظيمه الدفاعي الصارم.

ولم يقدم أرسنال أداءً كبيراً الأربعاء، مكتفياً بتسديدتين فقط على المرمى، الأولى في الدقيقة التاسعة وجاء منها الهدف، والثانية في الدقيقة 89 للبديل الألماني كاي هافيرتس.

وبعد اللقاء توالت الانتقادات الموجهة نحو أساليب أرسنال "القبيحة"، وكان آخرها مدرب برايتون هورتسيلر الذي اتهم الفريق اللندني بـ"إضاعة الوقت وادعاء الإصابات".

وأعرب هورتسيلر عن استيائه من عادة لاعبي أرسنال في تأخير استئناف اللعب عند تنفيذ الركلات الحرة.

كما سقط حارس مرماه الإسباني دافيد رايا مصاباً في ثلاث مناسبات منفصلة واحتاج إلى تلقي العلاج، ما أثار تكهنات بأنه كان يتظاهر بالإصابة لإتاحة الوقت لإجراء مناقشات تكتيكية بين أرتيتا ولاعبيه.

ووجّه مدرب برايتون انتقادات لاذعة قائلاً: "أعتقد أن فريقاً واحداً فقط حاول لعب كرة القدم اليوم. هل رأيتم في مباراة ضمن الدوري الممتاز حارس مرمى يسقط أرضاً هذا العدد من المرات؟"

وتابع: "إنهم يضعون قواعدهم الخاصة. في الوقت الحالي أشعر بأنهم يسيرون وفق قواعد من صنعهم".

وأردف: "لن أكون أبداً المدرب الذي يحاول الفوز بهذه الطريقة. لو سألت الجميع هنا: هل استمتع فعلاً بهذه المباراة؟ أعتقد أن شخصاً واحداً فقط قد يرفع يده، لأنه ربما مشجع كبير لأرسنال".

وتابع هورتسيلر: "إلى أين سيقودنا هذا مستقبلاً؟ هل هذا ما يدفع المشجعون المال من أجله؟".

في المقابل، لم يُبدِ أرتيتا أي ندم على أسلوب فريقه، مؤكداً أن لاعبيه يستحقون الإشادة بعد انتزاع فوز مهم جديد.

وقال رداً على تصريحات هورتسيلر: "يا لها من مفاجأة. إذا عدتم إلى المباريات السابقة ستجدون الكثير من التعليقات المشابهة دائماً".

وأضاف الإسباني: "أنا أحب لاعبيّ، وهذا هو الأهم. أحب لاعبيّ وأحب الطريقة التي ننافس بها".

وتابع: "عندما تكون في الموقع الذي نحن فيه الآن، فمن الطبيعي أن يحاول المنافسون انتزاع ذلك منك. هذا أمر طبيعي، فهذه هي الرياضة".

ورغم أن أرسنال لا يحظى بالكثير من الإشادة من حيث الأسلوب، لم يُظهر أرتيتا اهتماماً بذلك، في وقت يواصل فيه الفريق المنافسة على أربعة ألقاب هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه الذي يتصدر فيه أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي، يستعد لمواجهة باير ليفركوزن الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كما سيلتقي مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، ويحل ضيفاً على مانسفيلد في الدور الخامس من كأس إنكلترا.

وعندما سُئل عما إذا كان يهتم بآراء المدربين الآخرين عنه، رد أرتيتا باقتضاب: "لا تعليق".