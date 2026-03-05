"فيفا" يحسم موقفه من تمثيل خضيرة لمنتخب تونس

وافقت محكمة كرة القدم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على طلب لاعب وسط أونيون برلين، راني خضيرة، تمثيل منتخب تونس، وفقاً لما أعلنه الاتحاد التونسي لكرة القدم الخميس.

ووفقاً لبيان نشره الاتحاد التونسي، فإن "القاضي المنفرد لغرفة أوضاع اللاعبين قرّر، بناءً على الإجراءات الإدارية التي باشر بها الاتحاد وتجسيداً للرغبة الصريحة والثابتة التي أبداها اللاعب للدفاع عن ألوان تونس، قبول طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم المتعلق بتغيير الجمعية الوطنية للاعب راني خضيرة".

وأضاف البيان: "أصبح اللاعب مؤهلاً لتمثيل المنتخبات الوطنية التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم بمفعول فوري"، مشيراً إلى أنه "تم إعلام الاتحاد الألماني لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهذا القرار بصفة رسمية".

وينشط خضيرة، المولود في مدينة شتوتغارت الألمانية في 27 يناير 1994، حالياً مع أونيون برلين الألماني منذ موسم 2021-2022، علماً أنه دافع سابقاً عن ألوان أوغسبورغ ولايبزيغ وشتوتغارت.

وشارك خضيرة، وهو شقيق الدولي الألماني السابق سامي خضيرة، في 26 مباراة ضمن مختلف المسابقات هذا الموسم، مسجلاً خمسة أهداف ومقدماً تمريرة حاسمة واحدة.

وعلى الصعيد الدولي، دافع خضيرة عن ألوان منتخب ألمانيا للفئات العمرية، لكنه لم يسبق له خوض أي مباراة بقميص منتخب "دي مانشافت" الأول، ما جعله مؤهلاً من الناحية القانونية لتمثيل "نسور قرطاج".

ورحّب الاتحاد التونسي في بيانه بانضمام اللاعب، متمنياً له التوفيق، ومعرباً عن اعتزازه بإنجاز هذا الملف.

ويعزز خضيرة صفوف تونس قبل كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ أوقعته القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات هولندا واليابان والمتأهل من مسار التصفيات الأوروبية بين أوكرانيا والسويد وبولندا وألبانيا.