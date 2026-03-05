ديوكوفيتش يكشف سرّاً عن سيرينا وليامز "أسطورة تنس السيدات"

توقع النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش أن تعود أسطورة تنس السيدات الأميركية سيرينا وليامز إلى المنافسات، قائلاً إنه "متحمس لرؤية واحدة من أعظم الرياضيات" تعود إلى الملاعب.

وقال ديوكوفيتش الأربعاء على هامش دورة إنديان ويلز للألف نقطة للماسترز عند الرجال والألف نقطة عند السيدات: "أعتقد أنها ستعود. لا أعرف، لم أتحدث إليها، لكن الانطباع السائد أنها ستعود. أين وكيف، في الفردي أو الزوجي، لا نعلم. ولو كنت مكانها لأبقيت الأمر سراً أيضاً".

ولم تشارك سيرينا، المتوجة بـ23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، في أي دورة منذ خسارتها في الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022.

لكن اللاعبة البالغة 44 عاماً، والأم لطفلين، عادت في ديسمبر الماضي إلى برنامج فحوص مكافحة المنشطات واستعادت أهليتها للمنافسة.

ونفت في البداية نيتها العودة، لكنها امتنعت في يناير عن استبعاد الفكرة، قائلة لبرنامج "توداي" على شبكة "إن بي سي": "هذا ليس نعم أو لا. لا أعرف، سأرى ما سيحدث".

وأشار ديوكوفيتش، الفائز بدوره بـ24 لقباً في البطولات الكبرى، إلى أن اللاعبين واللاعبات يتداولون الحديث عن احتمالات عودتها، مضيفاً: "الجميع متحمس، وهذا أمر يُنتظر بترقب كبير بالتأكيد".

وحصلت شقيقتها الكبرى فينوس، البالغة 45 عاماً، على بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات الفردي في إنديان ويلز، حيث ستواجه الفرنسية ديان باري في الدور الأول.

ورجّح ديوكوفيتش أن تختار سيرينا بطولة ويمبلدون، التي توجت بلقبها سبع مرات في الفردي، لتسجل عودتها إلى ملاعب الكرة الصفراء.

وقال في هذا الصدد: "أرشح ويمبلدون أيضاً لعودتها. لا أعرف، لكن أعتقد أنها قد تخوض بطولة أو بطولتين في الزوجي مع فينوس. سيكون من الجميل رؤية ذلك، سواء من وجهة نظري أو من وجهة نظر محبي التنس".

وأضاف: "إنها حقاً واحدة من أعظم الرياضيات. سيكون من الرائع أن نراها تعود أيضاً".

ويخوض ديوكوفيتش، المصنف ثالثاً في إنديان ويلز، أول مشاركة له منذ خسارته نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أمام الإسباني كارلوس ألكاراس، بعدما فاز على الإيطالي يانيك سينر، بطل النسختين الماضيتين، في نصف النهائي.

وقال اللاعب البالغ 38 عاماً: "بالنسبة لي كانت نتيجة مذهلة. أثبتّ لنفسي أولاً وللآخرين أنه ما زال باستطاعتي المنافسة على أعلى مستوى والفوز على هؤلاء اللاعبين (النجوم الجدد)".

وتابع: "منطقي يقول: لماذا لا أواصل طالما أن لدي الحماس والشرارة والجودة والدافع؟ هناك أهداف وطموحات دائماً. تريد الفوز، وتريد حصد لقب جديد وربما لقب غراند سلام آخر. كنت قريباً في أستراليا".

ويملك ديوكوفيتش خمسة ألقاب في إنديان ويلز، متشاركاً الرقم القياسي مع السويسري روجيه فيدرر، لكنه لم يبلغ ربع النهائي منذ تتويجه الأخير عام 2016.

وسيبدأ مشواره السبت بمواجهة الفائز بين الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار والبولندي كاميل مايخشاك.