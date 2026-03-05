"فيفا" يلغي 2000 حجزاً من غرف الفنادق في المكسيك قبل المونديال

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 40% من حجوزات الفنادق لكأس العالم في مكسيكو سيتي.

وكشف حساب MatchDay Central أنه قبل 98 يوماً فقط من انطلاق كأس العالم، ألغى الفيفا 40% من حجوزات الفنادق البالغ عددها 2000 حجزاً والتي كان قد أبرمها قبل أسابيع في مكسيكو سيتي.

وقال المصدر ذاته إن المدير العام لرابطة فنادق مكسيكو سيتي ألبرتو ألبيران ليفا، أكد هذا الخبر.

وكشف أن الفيفا ألغى في بعض الفنادق ما بين 180 و200 غرفة، وفي بعض الحالات، ألغى حجوزات كاملة.

كما ذكر أن عدد الإلغاءات حتى الآن يفوق عدد الحجوزات الجديدة قبل انطلاق البطولة.

ورغم اقتراب موعد البطولة، فإن نسبة إشغال الفنادق في مكسيكو سيتي لا تتجاوز ثلث الغرف المتاحة البالغ عددها 63 ألف غرفة.