نجم مانشستر يونايتد مهدد بالسجن 15 شهراً

يعتزم هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي الاستئناف لدى المحكمة العليا في اليونان بعدما صدر الأربعاء حُكم ضده بالسجن لمدة 15 شهراً مع إيقاف التنفيذ، على خلفية حادثة وقعت في ميكونوس عام 2020.

علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن ماغواير يعتزم الطعن على الحكم، الذي تم تخفيضه من حكم أولي بالسجن لمدة 21 شهراً صدر عام 2020.

وسيترتب على قرار الاستئناف، أمام محكمة أعلى إلى إلغاء الحُكم الجديد، كما حدث عندما قام ماغواير بالاستئناف على الحُكم الأول في عام 2020.

وذكرت مصادر مقربة من اللاعب، إن ماغواير وممثليه القانونيين، رفضوا عدة محاولات لتسوية القضية خارج المحكمة بعرض مالي، بما في ذلك عرض تم تقديمه خلال استراحة جلسة الأربعاء، لأنه مُصر على إثبات براءته.

ومن المعروف أيضاً أن المدافع الإنجليزي لم يحضر جلسة الاستماع في اليونان، وهو جاهز لخوض مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد الأربعاء.

وقالت مصادر مقربة من اللاعب إنه لا توجد قيود على سفره، ما يعني أنه في الوضع الراهن، مؤهل للانضمام لقائمة إنجلترا في كأس العالم الصيف المقبل.

وكان ماغواير قد أُدين في البداية عام 2020 بالاعتداء على ضابط شرطة، والسبّ، ومقاومة الاعتقال، والشروع في تقديم رشوة.

وبحسب التقارير، فقد صدر بحقه يوم الأربعاء حكم مع وقف التنفيذ لمدة 15 شهراً بتهمة الاعتداء غير الخطير، ومقاومة الاعتقال، والشروع في تقديم رشوة.