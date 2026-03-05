عرض ضخم للاستحواذ على سانتوس مقابل 350 مليون يورو

تلقى نادي سانتوس عرضاً ضخماً بقيمة 350 مليون يورو لبيع 80% من أسهمه لصندوق الاستثمار الأمريكي "سانت دومينيك غروب".

قالت صحيفة آس الإسبانية: "ضرب زلزالٌ بملايين اليوروهات البرازيل. وبدأت مجموعة "سانت دومينيك" الأمريكية إجراءات شراء نادي سانتوس".

وتابعت: "قَبِل مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس، العرض الأول غير الملزم من المجموعة الأمريكية، والذي تبلغ قيمته حوالي 350 مليون يورو مقابل 80% من النادي - وهو أعلى عرض يتلقاه نادٍ برازيلي على الإطلاق - مع دفع المبلغ مباشرةً للنادي والتزام بسداد ديونه".

وشددت أنه أمام النادي الآن مهلة 90 يوماً لدراسة العرض والتحول رسمياً إلى شركة مساهمة عامة (SAF).

وواصلت أنه تجري المفاوضات حالياً على مرحلة التدقيق، وهي دراسة شاملة للوضع الراهن للنادي لفهم وضعه المالي والقانوني والتشغيلي والتجاري، فضلًا عن تحديد أي مخاطر خفية محتملة في حال إتمام عملية الاستحواذ.

واشارت أن هذه الفترة تضمن اليقين القانوني وإجراء تحليل دقيق لحسابات النادي وحسابات الشركة الأمريكية لتحديد ما إذا كانت تمتلك القدرة المالية اللازمة لإتمام الصفقة.