فليك: فخور بلاعبي برشلونة.. ومحبط لعدم التأهل

قال مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك، إنه فخور بأداء لاعبيه أمام أتلتيكو مدريد، أول من أمس، والفوز بنتيجة 3-0 إياباً، لكنه محبط لعدم التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما كان قد خسر ذهاباً 0-4.

وأوضح فليك لصحيفة «ماركا»: «أنا محبط لأنه سنحت لنا فرص كثيرة لتسجيل المزيد من الأهداف، لكننا قدمنا مباراة كبيرة. أشعر بالفخر تجاه لاعبي فريقي، لكنني محبط».

وأضاف: «لقد بذلوا كل ما لديهم على أرض الملعب. كانوا رائعين في نهاية المباراة، من المخيب ألا نصل إلى النهائي، لكن يجب أن نشعر بالفخر بما قدمناه. لقد فعلوا كل ما كان في وسعهم».