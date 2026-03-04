رسالة رودريغو "القاسية" على جماهير ريال مدريد والبرازيل

وجه نجم ريال مدريد رودريغو رسالة مؤلمة إلى الجمهور البرازيلي كشف من خلالها عن حجم الأضرار التي خلفتها إصابته الخطيرة التي ستبعده ليس عن النادي الملكي فحسب وإنما ستحرمه اللعب مع منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال رودريغو على حسابه في "إنستغرام" بعد تبخر حلمه الكبير: "لطالما خشيت هذه الإصابة، ربما كانت الحياة قاسية عليّ مؤخرا.. لا أعرف إن كنت أستحق هذا.. ولكن ما الذي يمكنني الشكوى منه؟ كم من الأشياء الرائعة عشتها بالفعل، والتي لم أكن أستحقها أيضا".

وتابع: "لقد ظهرت عقبة كبيرة في حياتي، في مسيرتي المهنية، وهي تمنعني من ممارسة ما أحبه أكثر من أي شيء آخر لفترة من الوقت. سأغيب عن بقية الموسم مع فريقي، وعن كأس العالم مع منتخب بلادي، وهو حلم يعلم الجميع مدى أهميته بالنسبة لي، وكل ما بوسعي فعله هو أن أكون قويا كعادتي، وهذا ليس بالأمر الجديد".

وأضاف: "شكرا للجميع على الدعوات، والرسائل، والحب!.. أنتم مهمون جدا بالنسبة لي. على الرغم من صعوبة هذا الوقت، أعدكم ألا أتوقف هنا، فأنا أؤمن أن لدي الكثير من الأشياء الرائعة لأعيشها وأجلب السعادة لكل من يثق بي، إلى اللقاء قريبا".

وكان رودريغو قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام خيتافي الإثنين الماضي، في الدوري الإسباني التي خسرها النادي الملكي بهدف دون مقابل.