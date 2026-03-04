ماذا قال فليك بعد خروج برشلونة من كأس ملك إسبانيا؟

قال مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك إنه يشعر بإحباط رغم فخره بأداء لاعبيه، بعدما فشل الفريق في بلوغ نهائي كأس الملك على الرغم من الفوز على أتلتيكو مدريد، الثلاثاء، بنتيجة 3-0 إياباً (0-4 ذهاباً).

وأوضح فليك لصحيفة «ماركا»: «أنا محبط لأنه سنحت لنا فرص كثيرة لتسجيل المزيد من الأهداف، لكننا قدمنا مباراة كبيرة. أشعر بالفخر تجاه لاعبي فريقي، لكنني محبط».

وأضاف: «لقد بذلوا كل ما لديهم على أرض الملعب. كانوا رائعين. في نهاية المباراة، من المخيب ألا نصل إلى النهائي، لكن يجب أن نشعر بالفخر بما قدمناه اليوم. لقد فعلوا كل ما كان في وسعهم».

وتابع: «عندما ترى بيرنال، وكوبارسي، وجيرارد، لاعبين شباب يقدمون هذا المستوى، فقد بذلوا كل شيء من أجل هذا النادي. نعم، نحن محبطون لأن الهدف الرابع لم يأتِ».