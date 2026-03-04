مبابي في قلب العاصفة.. يحتفل وريال مدريد مجروح

في الوقت الذي كان فيه ريال مدريد يخوض مواجهة مصيرية في الدوري الإسباني خسرها أمام خيتافي 0-1، الإثنين، كان نجمه الفرنسي كيليان مبابي يحتفل مع صديقه المغربي أشرف حكيمي في باريس.

وكان مبابي، الذي يعاني من التواء في ركبته اليسرى سيبعده قرابة ثلاثة أسابيع، قد غاب عن ريال مدريد في مباراة خيتافي فيما ظهر برفقة نجم باريس سان جيرمان حكيمي في أجواء احتفالية وكأنه غير مبالٍ بنكسات الفريق ولا يتأثر بألمه.

وأدت خسارة ريال مدريد إلى اتساع الفارق بينه وغريمه برشلونة المتصدر إلى أربع نقاط، ما زاد من حدة الانتقادات المدريدية خصوصا أن الجماهير كانت تنتظر من نجم بحجم مبابي دعما معنويا على الأقل، بالحضور أو بالمساندة العلنية في المدرجات بدلا من الاحتفال.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" استياء جماهير ريال مدريد من تصرفات مبابي ووصفت ما جرى بأنه "نقص في الحس القيادي"، في وقت عبرت إذاعة "كادينا سير" عن غضبها بقولها إن "مبابي ليس مثالًا جيدا" ليقيادة مشروع ضخم بحجم ريال مدريد".

فهل يواصل مبابي إغضاب ريال مدريد ويتبخر حلم استعادة لقب الدوري الإسباني؟ أم أنه سينتفض ويصنع المفاجآت لتعويض الموسم الصفري الماضي؟.