غريزمان يسخر من برشلونة بصورة قاسية

سخر مهاجم أتلتيكو مدريد، النجم الفرنسي أنطوان غريزمان من نادي برشلونة، بعد التأهل على حسابه إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على الرغم من الخسارة، الثلاثاء، بنتيجة 0-3 في مباراة الإياب مستفيداً من فوزه ذهاباً 4-0.

ونشر غريزمان صورة على حسابه على «إنستغرام» ظهر فيها وهو يحتفل، فيما بدا لاعبان من برشلونة ممددين على أرضية الملعب، وأرفق الصورة بتعليق ساخر قال فيه: «هل هذه الصورة قاسية جدًا؟».

وجاء تعليق المهاجم الفرنسي في إشارة إلى واقعة سابقة، حين نشر الحساب الرسمي لبرشلونة على منصة «إكس» العبارة ذاتها، مرفقة بصورة لغريزمان بعد إحدى مواجهات الدوري على ملعب «ميتروبوليتانو» في الموسم الماضي.