ميسي يُكبد رابطة الدوري الأميركي غرامة 300 ألف يورو

ستدفع رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم ونادي فانكوفر وايتكابس مبلغ 300 ألف يورو كتعويض، على خلفية غياب ليونيل ميسي في مايو (أيار) 2024.

في خطوة لاحتواء تداعيات غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة كانت منتظرة بشغف جماهيري كبير في مايو 2024، أعلنت رابطة الدوري الأميركي ونادي فانكوفر التوصل إلى تسوية تقضي بدفع 300 ألف يورو كتعويض على خلفية تلك الواقعة.

المباراة التي كان من المقرر أن تشهد مشاركة ميسي بقميص إنتر ميامي حظيت بزخم تسويقي وإعلامي واسع، حيث أُقيمت حملات ترويجية كبيرة ركزت على وجود النجم المتوج بكأس العالم 2022 بقطر.

غير أن غيابه المفاجئ لأسباب فنية أو بدنية أثار موجة من الانتقادات وخيبة أمل واسعة لدى الجماهير التي حضرت خصيصاً لمشاهدته.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن مبلغ الـ300 ألف يورو جاء كتعويض مرتبط بالالتزامات التنظيمية والتجارية المحيطة بالمباراة، في ظل الإقبال الجماهيري القياسي وأسعار التذاكر التي تأثرت بالحضور المتوقع للنجم الأرجنتيني.

وقالت: "الخطوة تهدف إلى امتصاص غضب الجماهير والحفاظ على صورة الدوري الذي شهد طفرة هائلة في الاهتمام العالمي منذ انتقال ميسي إلى صفوف إنتر ميامي".

وتابعت: "منذ وصول أفضل لاعب في العالم ثماني مرات إلى الدوري الأميركي، ارتفعت نسب المشاهدة والمبيعات واهتمام الرعاة بشكل غير مسبوق. وبالتالي، فإن أي غياب له في مباريات ذات طابع جماهيري كبير ينعكس مباشرة على القيمة التسويقية للحدث".

وواصلت الصحيفة أن القضية أعادت فتح النقاش حول كيفية إدارة التوقعات الجماهيرية في المباريات التي يُبنى تسويقها أساساً على مشاركة نجم بعينه.

وشددت الصحيفة الفرنسية على أنه في النهاية، تسعى رابطة الدوري الأميركي من خلال هذا التعويض إلى حماية علاقتها بالجماهير والشركاء التجاريين، وضمان استمرار الزخم الذي أحدثه تأثير ميسي في الكرة الأميركية.