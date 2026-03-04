"كاس" تعلن تتويج الأهلي بلقب الدوري على حساب بيراميدز

قضت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بأحقية النادي الأهلي الكاملة في بطولة الدوري العام الموسم الماضي ورفض طعن منافسه بيراميدز

ودخل الطرفان الجلسة بحسابات متباينة، حيث سادت حالة من التفاؤل المطلق داخل أروقة النادي الأهلي، استناداً إلى قرار رابطة الأندية السابق الذي منحه اللقب رسمياً، وسط توقعات بصدور حكم يؤيد صحة الإجراءات التنظيمية المتخذة.

وفي المقابل، تمسك نادي بيراميدز بدفوعه القانونية التي تطعن في سلامة إجراءات الحسم، معتبراً أن غياب الأطراف الإدارية المحلية عن النزاع يجعل الكفة متساوية أمام المحكم الدولي.