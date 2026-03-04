دافيدي يلتحق مجدداً بوالده أنشيلوتي في البرازيل

عاد دافيدي أنشيلوتي ليلتحق مجدداً بوالده المدرب كارلو أنشيلوتي، بانضمامه إلى الطاقم الفني لمنتخب البرازيل، خلال تحضيرات الأخير لمونديال الصيف المقبل، وفق ما علمت به وكالة فرانس برس، من مصدر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وسيعود ابن الـ36 عاماً لمساعدة والده في المباراتين الوديتين المقررتين في نهاية الشهر الجاري في الولايات المتحدة ضد فرنسا في بوسطن في 26، ثم كرواتيا في أورلاندو نهاية الشهر.

وترك دافيدي منصب مساعد المدرب في المنتخب البرازيلي الصيف الماضي، كي يتسلم الإشراف على بوتافوغو، حيث انتهت مهمته التدريبية الأولى في منتصف ديسمبر بمركز سادس في الدوري البرازيلي.