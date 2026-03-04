أربيلوا: ريال مدريد مطالب بكسب 36 نقطة المتبقية له في الدوري

أعرب المدير الفني لفريق ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، عن شعوره بالإحباط من خسارة فريقه المباغتة 0-1 أمام ضيفه خيتافي، أول من أمس، في ختام المرحلة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيراً إلى أن فريقه أصبح مطالباً بعدم التفريط في أي نقطة في لقاءاته المقبلة.

وسجل خيتافي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 عن طريق مارتن ساتريانو، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة، بينما تعرض ريال مدريد للنقص العددي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، عقب طرد لاعبه الشاب فرانكو ماستانتونو.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 60 نقطة في المركز الثاني للترتيب، بفارق أربع نقاط خلف منافسه التقليدي برشلونة (المتصدر).

وصرح أربيلوا في المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي أقيمت في ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة مدريد: «تبقى 36 نقطة على نهاية الموسم، وليس لدينا هدف آخر سوى القتال للحصول على هذه النقاط، هنا لا أحد يستسلم، هذا هو ريال مدريد».

وأضاف المدرب الإسباني: «هنا لا يتم التخلي عن أي شيء حتى آخر مباراة. بالطبع، فارق أربع نقاط هو مسافة نعتقد أننا نستطيع تقليصها، ولأجل ذلك سنقاتل ونعمل، بدءاً من المباراة القادمة في فيغو».

وحول تعليقه عن المباراة، صرح أربيلوا: «أعتقد أننا حصلنا على فرص أوضح من تلك التي حصل عليها خيتافي. بالطبع، هذه مباراة كان يمكننا أن نقدّم فيها أداء أفضل، لكنها أيضاً مباراة تنافسنا فيها، وسنحت لنا فرص أسهل بكثير من تلك التي حصلوا عليها».

وتابع: «حاولنا التسجيل منذ الدقيقة الأولى. كانت لدينا فرصة لفينيسيوس في الشوط الأول، وكانت واضحة للغاية، وفي الشوط الثاني كانت هناك فرصة لأنطونيو روديغر وأخرى لرودريغو».

وأوضح «أعتقد أننا كنا نستحق تسجيل هدف، لكن كرة القدم ليست عن الاستحقاق. خيتافي قام بعمل رائع، وهو ما يفعله دائماً. كنا نعلم نوع المباراة التي سنواجهها. لم يحدث شيء لم نكن نتوقعه».

وأضاف أربيلوا: «هدفنا هو الحصول على النقاط المتبقية جميعاً. أعلم أنه بعد هزيمة مثل التي تعرضنا لها اليوم يبدو كل شيء مظلماً، ولا يوجد كثير من الأمل عندما تخسر بهذه الطريقة، لكن هذا يجب أن يكون هدفنا».

وشدد مدرب الريال على أنه «لدينا مباراة صعبة جداً في ملعب سيلتا فيغو، وينبغي علينا الفوز بها. بعد ذلك، لدينا مواجهة في دوري أبطال أوروبا ضد خصم كبير مثل مانشستر سيتي. لكن هنا، لا أحد يستسلم في الدوري الإسباني أو أي شيء آخر، مع العلم أن لدينا الكثير لتحسينه. لن أضع أي عيب على جهد لاعبي فريقي اليوم. تحسين الأداء هو مسؤوليتي».

وأضاف: «أرى أننا نملك لاعبين رائعين وتشكيلة قوية ولاعبين سيستعيدون لياقتهم وسيساعدوننا كثيراً. هدفنا هو الاستمرار في التحسن، ومعرفة أننا قادرون على تقديم أداء أفضل في الملعب».

وفي ختام حديثه، تحدث أربيلوا عن غيابات الريال بسبب الإصابة، حيث قال: «عندما تخسر، تتذكر دائماً اللاعبين المهمين، لكننا ريال مدريد ولا يمكنني تقديم أعذار بسبب إصابات مثل جود بيلينغهام أو كيليان مبابي. لدينا لاعبون وجودة كافية للفوز بالمباريات، هذا هو دور هذه التشكيلة، لن أبحث عن أعذار بسبب الإصابات اليوم».