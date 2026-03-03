ملعب «الخيمة» في الرياض يستضيف افتتاح ونهائي كأس «آسيا 2027»

يستضيف ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في العاصمة الرياض المباراتين الافتتاحية والنهائية لكأس آسيا المقررة العام المقبل، وفق ما أعلن المسؤولون أمس، في نسخة تُعدّ بمثابة محطة أساسية قبل استضافة السعودية لكأس العالم 2034.

وستستضيف السعودية كأس آسيا من السابع من يناير إلى الخامس من فبراير 2027.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان من كوالالمبور: «سيُشكّل ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، خلفية لكل من المباراة النهائية المنتظرة بشدة، وكذلك مباراة الافتتاح التي ستشهد مشاركة المنتخب السعودي، المضيف وبطل آسيا ثلاث مرات».

وسيحتضن الملعب الذي يتّسع لأكثر من 70 ألف متفرّج في الرياض أربع مباريات ضمن دور المجموعات، إضافة إلى مباراة في دور الـ16، وأخرى في ربع النهائي وقبل النهائي مطلع فبراير، حسب الاتحاد الآسيوي.

ويُعرف الملعب شعبياً باسم «الخيمة» نظراً إلى سقفه المستوحى من بيت الشعر البدوي التقليدي، وهو الأكبر بين الملاعب الثمانية التي ستستضيف البطولة القارية.

كما ستقام مباريات كأس آسيا في كلّ من جدة والخبر، حيث حدد الاتحاد الآسيوي في بيانه عدد المباريات التي ستستضيفها كل مدينة.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن تحديد أطراف مباريات البطولة ومواعيد انطلاقها سيتم خلال القرعة النهائية في الأول من شهر أبريل المقبل بالرياض.