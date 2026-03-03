ميسي يقود ميامي للانتصار في «ديربي فلوريدا»

سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية وقاد فريقه إنتر ميامي إلى انتصاره الأول هذا الموسم، بقلب الطاولة على مضيفه أورلاندو سيتي، وتحويل تخلفه 0-2 إلى فوز 4-2 في «ديربي فلوريدا» (فجر يوم الاثنين بتوقيت الإمارات) في الجولة الثانية من الدوري الأميركي لكرة القدم.

وبدا أن ميامي في طريقه إلى خسارته الثانية على التوالي، بعدما فرض أورلاندو سيطرته وتقدّم بهدفين في الشوط الأول أمام جماهيره.

وتحوّل مسار المباراة تماماً بعد الاستراحة، إذ سجّل ماتيو سيلفيتي لميامي 49، ثم أدرك ميسي التعادل بعد ثماني دقائق، ولعب ميسي دوراً في هدف التقدّم في الدقيقة 85، بعدها سجّل من ركلة حرّة 90.