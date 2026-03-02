بعد أول "هاتريك" في تاريخه.. لامين جمال يكسر صيامه بـ 3 تمرات

احتفل نجم برشلونة لامين جمال بالفوز على فياريال 4-1 وتسجيله أول "هاتريك" في مسيرته الكروية الواعدة، مع أصدقائه على مائدة الإفطار في أحد مطاعم المدينة الكاتالونية.

وانتشرت بعد المباراة صورة لامين جمال في المطعم وأمامه 3 تمرات والكرة التي احتفظ بها بعد "الهاتريك التاريخي".

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جمال ذو الأصول المغربية اختار أحد المطاعم التي تقدم وجبات حلال في قلب مدينة برشلونة، والذي يشرف عليه الشيف المسلم سيمي، مشيرة إلى أن اللاعب خاض مباراة فياريال صائماً.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل.