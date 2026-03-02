وفاة مشجع على المدرجات عن عمر يناهز 82 سنة.. وإلغاء المباراة

تأجلت سبورتينغ خيخون وليغانيس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعد وفاة مشجع يبلغ من العمر 82 عاما في المدرجات.

وتوقفت المباراة في الدقيقة الرابعة والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي ليتمكن المشجع الذي أفادت التقارير أنه أصيب بنوبة قلبية، من تلقي العلاج من قبل المسعفين.

توجه الفريقان إلى غرف الملابس قبل إلغاء المباراة نهائيا ومطالبة الجماهير بمغادرة الملعب.

كتب نادي سبورتينغ، صاحب الأرض، على منصة "إكس": "نأسف لوفاة سي. آر. جي. عن عمر يناهز 82 عاما في بداية مباراة عصر اليوم على ملعب إل مولينون".