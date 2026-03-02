إيقاف مباراة في الدوري الإسباني بسبب العنصرية ضد لاعب عربي

​توقفت مباراة إلتشي وضيفه إسبانيول التي انتهت بالتعادل 2-2 الاحد، لفترة وجيزة بعدما اشتكى مدافع الفريق الزائر المغربي عمر الهلالي من تعرضه لإساءة عنصرية من المهاجم رافا مير ضمن منافسات المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واضطر الحكم إيوسو غاليك أبيستيويا إلى تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية في الدقيقة 80، حيث قام بضم ذراعيه بعد تحدثه مع مدافع إسبانيول.

وبحسب تقرير الحكم، فإن مهاجم إلتشي الذي يواجه أيضا تهمة اغتصاب قال للمدافع المغربي "لقد أتيت إلى هنا على متن قارب صغير".

ويواجه مير عقوبة قاسية، على الرغم من أن الحكم أكد أن "أيا من أعضاء الجهاز التحكيمي" لم يسمع هذه الإهانات.

واستؤنفت المباراة بعد توقف دام ثلاث دقائق، وخلالها بدا المدافع المغربي البالغ من العمر 22 عاما والمولود في لوسبيتاليت دي يوبريغات بالقرب من برشلونة، متأثرا بشدة وعلى وشك البكاء.

وخطف مير من ركلة جزاء في الدقيقة 90 تعادلا قاتلا لفريقه الذي سجل له أيضا مارك أغوادو (42)، ردا على هدفي كيكي غارسيا (7) وكارلوس روميرو (57) للفريق الضيف.

ومن دون الإشارة مباشرة إلى هذه المباراة، دانت رابطة الدوري الإسباني عبر منصة "إكس"، "أي عمل عنصري" داخل الملعب أو خارجه.

ورغم جهود السلطات والعديد من الإدانات القضائية، لا تزال كرة القدم الإسبانية تُكافح للقضاء على العنصرية في المدرجات وعلى أرض الملعب.

ويُعدّ النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد والذي أصبح رمزا للنضال ضد التمييز في عالم الكرة المستديرة، الهدف الأكثر تكرارا لمثل هذه الحوادث منذ انضمامه إلى نادي العاصمة عام 2018، في حين لم يتم فرض عقوبات إلا في عدد قليل من هذه الحوادث.

واعتقد ريال بيتيس انه يتجه لتحقيق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الاخيرة لكنه فرّط بتقدمه بهدفين أمام ضيفه إشبيلية ليخرج بتعادل مخيب للآمال 2-2.

تقدم بيتيس بهدفي البرازيلي أنتوني (16) وألفارو فيدالغو (37)، وقلّص إشبيلية الفارق بداية عبر التشيلي ألكسيس سانشيس (62)، قبل أن يدرك التعادل بفضل البديل إيساك روميرو (85).

ورفع بيتيس رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس متقدما بفارق 3 نقاط عن سلتا فيغو السادس الفائز على مضيفه جيرونا 2-1، فيما يقبع إشبيلية في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.

وعاد فالنسيا إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه أوساسونا الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ريال مدريد 2-1 في المرحلة الماضية، بهدف البلجيكي لارجي رامازاني من ركلة جزاء (67).

وابتعد فريق "الخفافيش" الخاسر أمام فياريال 1-2 في المرحلة الماضية، أكثر عن مناطق الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر، متأخرا بفارق 4 نقاط عن أوساسونا العاشر الذي مُني بخسارته الاولى في مبارياته السبع الاخيرة في الدوري.