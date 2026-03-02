ميسي يعادل بيليه بأهداف الضربات الحرة المباشرة.. "لمسة ساحر" (فيديو)

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف رقم 70 من الضربات الحرة المباشرة ليعادل رقم الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، وذلك بعدما قاد إنتر ميامي للفوز على أورلاند سيتي 4-2 في الدوري الأمريكي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعد أن سجل هدفين، أحدهما من ضربة مباشرة.

وبهذا الرقم، يتقاسم ميسي وبيليه المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا من الركلات الحرة في تاريخ كرة القدم، خلف البرازيلي جونينيو بيرنامبوكانو الذي يتصدر القائمة برصيد 77 هدفا.